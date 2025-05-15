Разработчики рассматривают порт успешной JRPG Clair Obscur: Expedition 33 на новую консоль Nintendo

Успех Clair Obscur: Expedition 33 продолжает набирать обороты. Игра от французской студии Sandfall Interactive, несмотря на день релиза в Game Pass, уже продала более 2 миллионов копий. И теперь разработчики задумались о расширении платформ — в частности, о порте на грядущую Nintendo Switch 2.

Гильом Броше, CEO Sandfall Interactive, в интервью французскому ютуберу признал, что такой вариант выглядит "интересным". Учитывая, что JRPG с пошаговой боевкой идеально ложится на целевую аудиторию Nintendo, это кажется логичным шагом.

Правда, пока рано говорить что-то конкретное. Успех игры открыл перед студией массу возможностей, и им еще предстоит решить, какие из них реализовать. Но сам факт, что порт на Switch 2 рассматривается — уже хорошая новость для поклонников жанра.

Clair Obscur: Expedition 33 может и не революционна, но точно запомнилась игрокам. Для дебютного проекта французской студии — более чем достойный результат.

Интересно, как игра покажет себя на портативной платформе. Графика там хоть и стилизованная, но достаточно требовательная. Да и батарейку Switch 2 вряд ли порадует — современные JRPG обычно довольно прожорливы.

Если порт все же случится, это будет отличный шанс для Nintendo-геймеров познакомиться с одним из самых неожиданных хитов года. Главное, чтобы оптимизацию сделали на совесть.