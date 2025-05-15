Компания addlink готовит к выходу линейку NVMe SSD с поддержкой PCIe Gen 5 и скоростью до 14 000 МБ/с, которые будут представлены на Computex 2025

Есть две модификации: обычная G57 без радиатора и G57H — с ним. Обе серии ориентированы на пользователей, которым важна не только производительность, но и надёжность. Внутри — 3D NAND Flash и LPDDR4 в качестве DRAM-кэша. Поддерживаются технологии LDPC ECC, SLC Cache, SMART и TRIM. Гарантия — пять лет.

Помимо этих новинок, на стенде addlink покажут ещё кое-какие продукты — разного рода USB-накопители, оперативную память DDR5 с частотой до 8400 МГц и другие SSD.

Приятно, что рынок PCIe 5.0 накопителей начинает наполняться всё более амбициозными решениями. Вспомните: совсем недавно Sandisk представила WD_BLACK SN8100 со скоростью до 14 900 МБ/с, а Kingston выпустил FURY Renegade G5 с 14 800/14 000 МБ/с. Теперь addlink решила привлечь к себе внимание.

Пока рано говорить о стоимости, но если новые addlink окажутся чуть доступнее конкурентов — они могут найти свою аудиторию среди энтузиастов и сборщиков ПК.