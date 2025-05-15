Новый ToughArmor EX от Icy Dock: защищенный корпус PCIe 4.0 для экстремальных условий работы

Компания Icy Dock выпустила любопытную новинку - корпус ToughArmor EX MB601V4KW-B для U.2/U.3 NVMe накопителей.

Сразу бросается в глаза степень защиты - IPX6 означает серьезную устойчивость к воде и пыли. Корпус полностью металлический, без вентиляторов, что сразу намекает на надежность и долговечность.

По части производительности здесь все на уровне - поддержка PCIe 4.0 с пропускной способностью до 64 Гбит/с. Для сравнения, это в 10 раз быстрее SATA. В реальных задачах это означает мгновенную работу с большими массивами данных в системах ИИ или при обработке информации с датчиков.

Есть и приятные мелочи вроде пылезащитной шторки и светодиодной индикации. Но главное - это возможность горячей замены дисков. Правда, тут есть нюанс - хост-система должна поддерживать эту функцию.

Где это может пригодиться? Да где угодно. Даже в обычном дата-центре такой корпус будет не лишним, если нужна дополнительная защита данных.

Гарантия на 5 лет и совместимость с оборудованием основных производителей добавляют уверенности в продукте. В общем, если нужен действительно надежный вариант для NVMe накопителей - стоит присмотреться. Хотя для домашнего использования, пожалуй, перебор.

P.S. Кстати, металлические скобы на задней панели - отличное решение против случайного повреждения разъемов. Такие мелочи показывают, что разработчики думали о реальном использовании.