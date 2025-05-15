На COMPUTEX 2025 GAMEMAX представит обновлённую линейку корпусов, блоков питания и решений для охлаждения с акцентом на стиль, мощность и функциональность

GAMEMAX, бренд, который постепенно набирает обороты в мире сборки ПК, решил не скромничать и выйти на COMPUTEX 2025 с довольно громким слоганом — Ready to hunt. То есть, мол, мы тут не просто так, а серьёзно настроены конкурировать с более известными брендами. И, судя по их последним релизам, у них действительно получается предложить что-то интересное как для новичков, так и для опытных энтузиастов.

Начнём с корпусов. Тут явно сделали ставку на разнообразие: от миниатюрных до полноразмерных решений. Например, N90 — это mid-tower с двойной камерой, вертикальной установкой видеокарты и ARGB-подсветкой. Есть даже 270° стеклянная панель — выглядит круто, особенно если хочется показать свою сборку. BLADE CONCEPT — вообще штучный экземпляр: открытый дизайн, CNC-обработка, стильные светодиоды и сменная панель I/O. По сути, это почти демонстрационный стенд для железа, но в удобоваримом формате.

Есть и более доступные варианты, например LEADER 2 или T20. Первый — средний башенный корпус с четырьмя вентиляторами, USB-C и поддержкой современных видеокарт. Второй — компактный вариант с трёхсторонним стеклом и оптимизацией под BTF-видеокарты. Если же нужен мини-формат, то AERIS 330 предлагает приличную вместительность, поддержку длинных видеокарт и радиаторов до 240 мм. В общем, выбор широкий.

Блоки питания тоже не остались без внимания. Флагман — LION CORE Platinum, с пожизненной гарантией (!), японскими конденсаторами и RGB-подсветкой, которая реагирует на нагрузку. Звучит как маркетинговая фишка, но почему бы и нет? Младшие серии GL, GZ и GS предлагают разные уровни мощности, сертификации и шумоподавления. Особенно приятно, что они не забыли про Mini-ITX и SFX решения — там, где каждый миллиметр важен.

А теперь самое вкусное — охлаждение. GAMEMAX представит новые AIO-водянки: GLACIER 360 с LCD-дисплеем и скрытыми трубками, HAILSTORM 360 с индустриальным дизайном и модульным экраном. Для тех, кто любит воздушное охлаждение — SIGMA 620 и TWIN 660, с хорошим ТДП и RGB. Даже вентиляторы FN12A-N2 и TORNADO T12 получили свои «фишки» — от беспроводного подключения до обратных лопастей.

Всё это выглядит целостно. Не просто набор комплектующих, а продуманный подход к каждому элементу. GAMEMAX явно старается быть не только бюджетным вариантом, но и полноценным участником рынка, где важны и стиль, и производительность, и удобство. Возможно, они ещё не на уровне крупных брендов, но движутся в правильном направлении. Особенно если учесть ценник и доступность.