Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
GAMEMAX покажет на Computex обновленную линейку корпусов, блоков питания и систем охлаждения
На COMPUTEX 2025 GAMEMAX представит обновлённую линейку корпусов, блоков питания и решений для охлаждения с акцентом на стиль, мощность и функциональность

GAMEMAX, бренд, который постепенно набирает обороты в мире сборки ПК, решил не скромничать и выйти на COMPUTEX 2025 с довольно громким слоганом — Ready to hunt. То есть, мол, мы тут не просто так, а серьёзно настроены конкурировать с более известными брендами. И, судя по их последним релизам, у них действительно получается предложить что-то интересное как для новичков, так и для опытных энтузиастов.

Начнём с корпусов. Тут явно сделали ставку на разнообразие: от миниатюрных до полноразмерных решений. Например, N90 — это mid-tower с двойной камерой, вертикальной установкой видеокарты и ARGB-подсветкой. Есть даже 270° стеклянная панель — выглядит круто, особенно если хочется показать свою сборку. BLADE CONCEPT — вообще штучный экземпляр: открытый дизайн, CNC-обработка, стильные светодиоды и сменная панель I/O. По сути, это почти демонстрационный стенд для железа, но в удобоваримом формате.

Есть и более доступные варианты, например LEADER 2 или T20. Первый — средний башенный корпус с четырьмя вентиляторами, USB-C и поддержкой современных видеокарт. Второй — компактный вариант с трёхсторонним стеклом и оптимизацией под BTF-видеокарты. Если же нужен мини-формат, то AERIS 330 предлагает приличную вместительность, поддержку длинных видеокарт и радиаторов до 240 мм. В общем, выбор широкий.

Блоки питания тоже не остались без внимания. Флагман — LION CORE Platinum, с пожизненной гарантией (!), японскими конденсаторами и RGB-подсветкой, которая реагирует на нагрузку. Звучит как маркетинговая фишка, но почему бы и нет? Младшие серии GL, GZ и GS предлагают разные уровни мощности, сертификации и шумоподавления. Особенно приятно, что они не забыли про Mini-ITX и SFX решения — там, где каждый миллиметр важен.

А теперь самое вкусное — охлаждение. GAMEMAX представит новые AIO-водянки: GLACIER 360 с LCD-дисплеем и скрытыми трубками, HAILSTORM 360 с индустриальным дизайном и модульным экраном. Для тех, кто любит воздушное охлаждение — SIGMA 620 и TWIN 660, с хорошим ТДП и RGB. Даже вентиляторы FN12A-N2 и TORNADO T12 получили свои «фишки» — от беспроводного подключения до обратных лопастей.

Всё это выглядит целостно. Не просто набор комплектующих, а продуманный подход к каждому элементу. GAMEMAX явно старается быть не только бюджетным вариантом, но и полноценным участником рынка, где важны и стиль, и производительность, и удобство. Возможно, они ещё не на уровне крупных брендов, но движутся в правильном направлении. Особенно если учесть ценник и доступность.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#gamemax
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Строительство крупнейшего терминала на юге России в аэропорту Краснодара завершат в 2026 году
4
Пользователи массово жалуются на проблемы в новом драйвере NVIDIA GeForce Game Ready 576.40
14
AMD Ryzen Zen 6 будут иметь на 50% больше ядер и 3D V-Cache, чем текущие модели Zen 5
16
Pixel 8 сохранил работоспособность после четырёх дней пребывания в джакузи
2
Новейшие графические драйвера NVIDIA не требуют поддержки процессором инструкции POPCNT
2
Советский штурмовик Ил-2 появился в музее в США
2
Asus представила настольный компьютер TUF Gaming T500 класса Mobile on Desktop
+
Процессоры с архитектурой Zen 7 будут оснащены отдельными блоками кэша для каждого физического ядра
+
Обновление RPCSX-UI-Android расширяет возможности эмулятора PS3 для Android
+
Маск показал танцующего робота Optimus спустя 4 года после анонса
1
МЭА: в 2025 году более 25% всех проданных в мире автомобилей будут электрокарами или гибридами
+
В Москве впервые показали российский генератор сигналов с частотой дискретизации до 30 Гвыб/сек
+
Ремастеры трилогии S.T.A.L.K.E.R. выйдут уже 20 мая, но без русской озвучки
1
Google хочет сделать кражу Android-смартфона бессмысленным занятием
+
В Канаде нашли древнего трехглазого хищника Mosura fentoni возрастом полмиллиарда лет
1
Pimax анонсировала обновленную линейку VR-гарнитур Dream Air и бюджетную версию SE
+
AMD представила серверные процессоры EPYC 4005 Grado
+
DOOGEE начинает продажи защищённого смартфона V Max S
+
Как переговоры в Стамбуле могут стать победой Путина
1
Китайская GAC показала конкурента Cybertruck и готовит его к мировому запуску
+

Популярные статьи

Aliens vs. Predator (2010): воспоминания о том, как я "стелсил" за Чужого (субъективное мнение)
7
Сравниваем цены на видеокарты в РФ и в Германии – почему так дорого, и есть ли смысл ждать скидок
30
Комедии "Это безумный, безумный, безумный, безумный мир", "Отпетые мошенники" и их ремейки
+
Как выжать максимум из PlayStation 3 в 2025 году - апгрейды, лайфхаки и реальный опыт
6
Почему распространение софта для Linux исходным кодом в реальности практически невозможно
51
Мой топ-10 любимых олдскульных и брутальных шутеров — уникальные проекты и живая классика жанра
12
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
3
Обзор смарт-часов ELARI Chrono Pro
1
Произошла крупнейшая в истории утечка данных Steam - безопасность геймеров под угрозой
2

Сейчас обсуждают

DonCarleone
14:39
когда ломанут?
Шутер DOOM The Dark Ages стал доступен для прохождения
Gradient1712
14:38
Ценники на б/у видеокарты падают, и это радует. Когда искал себе видеокарту, обычная б/у 3070 стоила 27к, поэтому и взял мутанта за 17, не старую же GTX 1080 Ti с жором около 250 ватт брать за эти ден...
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Chihonya
14:34
Повторю, я не вижу никакого смысла в картах выше 5070, ты дурак вульва? сидит на убогой 3050 и говорит 5070 нормально, конечно нормально, только твоей до 5070........
Сравниваем цены на видеокарты в РФ и в Германии – почему так дорого, и есть ли смысл ждать скидок
Евгений Васютин
14:24
Это пока на твою новость не ссылаются крупнейшие игровые сайты
Произошла крупнейшая в истории утечка данных Steam - безопасность геймеров под угрозой
Beholdersm
14:24
6700xt можно взять за 19к на Авито, если повезёт.
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Вадим Калинников
14:15
Спросил на LOR и не получил ответа. Спрошу здесь: где SDK? Вот я разработчик некоего приложения. Хочу упаковать своё приложение в "новый перспективный формат". Как мне это сделать?
Почему "линуксоидов" не уважают на примере известного ресурса "ЛОР"
Bасиль Вакаров
14:03
камон чел если ты взял кал то ненадо тут кворкотать какая она класная. можно ВАЩЕ без проблем за 20к купить норм 3070. а ты страдай дальше. к сожелению вк сейчас ничё не стоят. люди осознали что это ...
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
ebatoryi
14:03
банды с украины хлынут в европу.И спросят они там,где наша страна.И начнут рвать всех бюргеров и их друзей после.В европу поедут все фашисткие банды скоро.Армию писториус собрался,да все фашисты тут н...
Писториус: Германия может вернуться к обязательной службе в армии при нехватке добровольцев
nonses84
13:58
Походу снимают лу, ше чем мобильные топы! Хотя уверен там какой-то говнопроц
DJI представила дрон Mavic 4 Pro с 100-мегапиксельной камерой Hasselblad и двойным телеобъективом
Bасиль Вакаров
13:53
завязывай ты с этой фигнёй. взрослый мужик а херней маешся. 1млн просмотров у него уахахахаха а чё не 985935975793. да оверклокеш мёртв я то знаю. там если 5к просмотров будет у тебя то счастье.
Произошла крупнейшая в истории утечка данных Steam - безопасность геймеров под угрозой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем