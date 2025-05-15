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ddr22
ASUS представила мониторы ROG Strix OLED XG32U с технологией TrueBlack Glossy и частотой до 480 Гц
ASUS Republic of Gamers анонсировала новую серию игровых мониторов XG32U на базе WOLED-матриц с уникальным антибликовым покрытием и поддержкой режима FHD @ 480 Гц

ASUS продолжает экспериментировать с фирменной технологией TrueBlack Glossy. Что это даёт? В теории — улучшенную контрастность и меньшее отражение света от экрана, что особенно полезно в ярко освещённых помещениях. По сравнению с предыдущими глянцевыми матрицами, уровень отражений упал почти на 40%. То есть чёрный остаётся чёрным даже при свете ламп или студийных софтах.

Еще одна интересная фишка — режим FHD с высокой частотой обновления: 480 Гц у старшей версии и 330 Гц у младшей. Переключается буквально одним нажатием — идеально для киберспортивных дисциплин, где важна скорость реакции. Плюс есть функция изменения пропорций экрана под 24 и 27 дюймов — удобно для шутеров от первого лица.

Но OLED — вещь капризная. Поэтому ASUS добавили целый набор защитных мер: OLED Care Pro следит за пикселями, периодически их обновляет и сдвигает изображение, чтобы избежать выгорания. А ещё здесь появился Neo Proximity Sensor — он определяет, ушёл ли пользователь от монитора, и автоматически затемняет экран. На мой взгляд, это уже не просто маркетинг, а реально полезная функция, особенно если часто отвлекаешься или работаешь с монитором долгими часами.

Варианты подключения: HDMI 2.1 x2, DisplayPort 1.4, USB-C с питанием 15 Вт, хаб и разъём под наушники. Есть Auto KVM — переключение между двумя компьютерами одной клавиатурой и мышкой. Стоит отметить и новый компактный подставку, которая занимает меньше места на столе. По сравнению с предыдущими моделями — минус 60% в площади основания.

Не факт, что каждый геймер готов платить за такие технологии, но любителям всего самого топового — точно стоит обратить внимание. Особенно если ASUS действительно сможет реализовать надежную защиту от выгорания. Ну и, конечно, приятно, что всё это покрывается трёхлетней гарантией.

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#asus
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