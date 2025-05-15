Lenovo представила новые AI-компьютеры и мониторы для бизнеса

ThinkCentre M90q Gen 6 весит чуть больше литра, но при этом тянет четыре экрана и может использовать дискретный NPU. Отличный вариант для банков, клиник или ритейла, где важен малый форм-фактор и производительность. А если нужен экран побольше и помощнее — то есть версии all-in-one с диагональю 23,8 дюйма, 120 Гц и цветовым охватом 99% sRGB. Плюс защита от бликов EyeSafe и даже водонепроницаемость по IP55. Да, звучит странно для офисного компьютера, но, видимо, рассчитано на специфические условия.

Интересно, что Lenovo не просто добавила «умности», а действительно подумала над удобством использования. Есть фирменные решения вроде AI Turbo Engine — он сам регулирует ресурсы в зависимости от нагрузки. Ещё есть AI Now — своего рода персональный ассистент для автоматизации задач. Не известно, насколько это будет востребовано в реальном бизнесе, но идея интересная. Особенно если учесть, что всё это работает локально, без отправки данных в сторонние облака. Плюс уровень безопасности неплохой — шифрование, защита USB-портов, dTPM 2.0.

Мониторы тоже не остались в стороне. ThinkVision T Series Gen 40 — это WQHD и UHD матрицы с широким цветовым охватом, переменной частотой обновления и кучей портов. Некоторые модели поддерживают питание через USB-C до 100 Вт, что удобно для тех, кто хочет подключать ноутбук одним кабелем. Есть даже встроенные технологии VoIP с ИИ-фильтрацией шума. Полезно для видеоконференций. Кстати, у Lenovo есть система централизованного управления LDFM — администраторы смогут обновлять прошивки и менять настройки сразу на множестве устройств. Экономия времени и нервов.

Цены начинаются от $959 за компактный M90q Gen 6 и до $1719 за более продвинутый M90a Pro. Мониторы доступнее — от $268 до $623 за широкоформатные версии. В целом, цены выглядят ожидаемо для корпоративного рынка. Если компания серьёзно задумывается об ИИ-оптимизации своих рабочих мест, то эти решения могут оказаться как раз тем, что нужно. Хотя, конечно, не каждому отделу потребуется такая мощь — многим хватит и попроще решений. Но тренд понятен: ИИ потихоньку проникает в офисную технику.