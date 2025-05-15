Intel осторожно подогревает интерес к своему новому среднему видеочипу arc battlemage b770

Вот уже несколько дней в «Твиттере» разгораются споры вокруг ответов официального аккаунта Intel. Пользователи, комментируя анонс Arc Pro, начали спрашивать про давно обещанный видеочип Arc Battlemage B770. И что интересно — компания не просто игнорирует вопросы, а отвечает фразами вроде «Stay tuned» или «We're just getting started». Да, звучит расплывчато, но учитывая, что вскоре AMD и NVIDIA собираются выпустить свои mid-end решения — RX 9060 XT и RTX 5060 соответственно — момент выбран явно не случайно.

Есть и более конкретные данные. В документах с одного из заводов Intel во Вьетнаме (там раньше делали B570 и B580) появилось упоминание BM-G31. Это может быть как раз индекс для нового чипа. А инсайдер OnLeaks вообще утверждает, что B770 получит от 24 до 32 вычислительных блоков Xe2, 256-битную шину памяти и до 16 ГБ GDDR6. Если это правда, то речь идет о серьезном конкуренте для вышеупомянутых моделей от AMD и NVIDIA.

Кроме того, где-то в тени готовится следующее поколение — Xe3 Celestial. По слухам, оно уже проходит предварительное тестирование. Но пока всё внимание приковано к Battlemage. Intel может представить его либо на Computex в конце мая, либо запустить отдельный стрим. Что бы ни случилось, ясно одно — интерес уже есть. Фанаты ждут, чтобы цена оказалась приятной, желательно ниже $300. Если же производительность будет соответствовать заявленным характеристикам — это может стать настоящим прорывом для Intel в сегменте средних видеокарт.

Я, например, думаю, что именно такой подход — постепенный выход с конкурентными ценниками и реальной производительностью — может сыграть им на руку. Особенно сейчас, когда рынок перегрет, а выбор между AMD и NVIDIA кажется немного однообразным.