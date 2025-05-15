WD_BLACK SN8100 предназначен для геймеров, создателей контента и пользователей, работающих с требовательными нагрузками ИИ

SanDisk наконец-то показала то, чего все ждали — WD_BLACK SN8100 на PCIe Gen 5.0. И знаете, выглядит это действительно круто. Мы все привыкли, что каждый новый SSD обещает «революцию», но тут есть над чем задуматься.

14 900 МБ/с на чтение — это, конечно, не шутки. Но вот монтажёрам 8К-видео или тем, кто работает с нейросетями, эта скорость точно пригодится.

Что ещё бросается в глаза — энергопотребление. Заявлено, что новый SSD вдвое эффективнее PCIe 4.0-версий. 7 ватт в работе — звучит обнадёживающе, особенно для ноутбуков. Хотя, конечно, реальные тесты покажут, насколько это соответствует действительности.

Отдельно стоит версия с радиатором. Выглядит стильно, RGB-подсветка на месте — видимо, для тех, кто собирает ПК с прозрачной стенкой. Но вот что интересно: пассивное охлаждение без вентиляторов. Если это действительно будет работать без перегревов — большой плюс.

Цены… Ну, они, как всегда, «премиальные». 4 ТБ за $550 — это, конечно, не для всех. Но если вспомнить, сколько стоили первые SSD десять лет назад, прогресс очевиден.

Лично мне интересно, как эта новинка поведёт себя в реальных задачах. Потому что бумажные характеристики — это одно, а когда начинаешь гонять тяжелые проекты — сразу видно, где настоящая мощность. Впрочем, судя по заявлениям SanDisk, сомневаться не приходится.

8-терабайтная версия пока в планах, но её появление может изменить правила игры для тех, кто работает с огромными массивами данных. Ждём тестов и реальных отзывов. А пока — выглядит как серьёзная заявка на лидерство в сегменте высокопроизводительных накопителей.