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ddr22
Zotac готовит новую версию портативной консоли Gaming Zone на Linux
Следующее поколение портативного ПК Zotac Gaming Zone получит Linux вместо Windows.

Компания Zotac анонсировала обновленную версию портативной игровой системы Gaming Zone, которую представят на выставке Computex в Тайване. Новинка получит производительный процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 и необычную для игровых устройств операционную систему на базе Manjaro Linux.  

Основные характеристики устройства включают:  

- 7-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц  

- 12-ядерный процессор Zen 5 и 16 вычислительных блоков RDNA 3.5  

- Улучшенный нейропроцессор для задач ИИ  

- Поддержка LPDDR5x и SSD формата M.2 2280  

Несмотря на использование Linux, устройство сможет запускать игры для Windows через совместимый слой Proton. Это решение отличает Gaming Zone от большинства конкурентов, использующих Windows или SteamOS. 

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#zotac
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