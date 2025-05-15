Компания Zotac анонсировала обновленную версию портативной игровой системы Gaming Zone, которую представят на выставке Computex в Тайване. Новинка получит производительный процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 и необычную для игровых устройств операционную систему на базе Manjaro Linux.
Основные характеристики устройства включают:
- 7-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц
- 12-ядерный процессор Zen 5 и 16 вычислительных блоков RDNA 3.5
- Улучшенный нейропроцессор для задач ИИ
- Поддержка LPDDR5x и SSD формата M.2 2280
Несмотря на использование Linux, устройство сможет запускать игры для Windows через совместимый слой Proton. Это решение отличает Gaming Zone от большинства конкурентов, использующих Windows или SteamOS.