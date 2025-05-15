Компания Rambus анонсировала комплекты микросхем для энергоэффективной памяти в компьютерах с искусственным интеллектом.

Компания Rambus, ведущий разработчик микросхем и IP-решений, объявила о выпуске полного набора чипсетов для модулей памяти следующего поколения, предназначенных для AI-ПК. В линейку вошли два новых микроконтроллера питания (PMIC) — PMIC5200 для модулей LPDDR5 CAMM2 и PMIC5120 для DDR5 CSODIMM/CUDIMM, которые дополняют существующие решения для серверов.

Эти компоненты вместе с драйвером тактовой частоты (CKD) и концентратором SPD образуют законченные решения для ноутбуков, настольных ПК и рабочих станций с искусственным интеллектом. Как отмечают в компании, новые чипсеты позволяют достичь рекордных показателей пропускной способности при оптимизированном энергопотреблении, что критически важно для современных AI-платформ.