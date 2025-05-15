Новый чипсет Dimensity 9400e от MediaTek предлагает улучшенную производительность и энергоэффективность.

Компания MediaTek представила новый флагманский мобильный процессор Dimensity 9400e, созданный по 4-нм техпроцессу TSMC. Чипсет отличается уникальной архитектурой All Big Core, сочетающей четыре высокопроизводительных ядра Cortex-X4 с частотой до 3,4 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A720.

Основные особенности новинки включают:

- Графический процессор Immortalis-G720 с 12 ядрами и поддержкой трассировки лучей

- Технологию HyperEngine для плавного геймплея с адаптивным управлением энергопотреблением

- Ускоренную работу ИИ-моделей благодаря поддержке NeuroPilot SDK

- 18-битный ISP-процессор с возможностью семантической сегментации изображений

Процессор также предлагает передовые решения для беспроводной связи, включая Wi-Fi 7 с пиковой скоростью до 7,3 Гбит/с и расширенный диапазон Bluetooth. Особое внимание уделено энергоэффективности - технология 5G UltraSave 3.0 снижает энергопотребление при работе в сетях пятого поколения.

Новый чипсет предназначен для премиальных смартфонов и обещает обеспечить высокую производительность как в повседневных задачах, так и в требовательных приложениях, включая мобильные игры и работу с искусственным интеллектом.