Новый 30.5-дюймовый монитор ColorEdge CG3100X поддерживает 4K и HDR для профессионального видеопроизводства.

Компания EIZO расширила линейку профессиональных мониторов, представив модель ColorEdge CG3100X с диагональю 30.5 дюймов и разрешением DCI 4K (4096×2160). Новинка предназначена для работы с HDR-контентом и оснащена современными интерфейсами подключения.

Монитор демонстрирует яркость 500 кд/м² и контрастность 1800:1, что обеспечивает точную передачу светлых и темных участков изображения. Поддержка стандартов HLG и PQ позволяет профессионалам работать с HDR-материалами, сохраняя естественность цветопередачи.

Особенностью модели стала встроенная система калибровки с датчиком и программным обеспечением ColorNavigator 7, исключающая необходимость использования внешних устройств. Функция Pixel Inspection помогает проверять соответствие цветовых параметров на уровне отдельных пикселей.

Для удобства подключения предусмотрен порт USB Type-C с поддержкой подачи питания до 94 Вт. Корпус устройства на 85% состоит из переработанного пластика. Монитор поступит в продажу в июле 2025 года. Первый публичный показ состоится на выставке MPTS в Лондоне.