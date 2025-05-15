Эксперты предполагают, что производитель может перенести разъемы питания в необычное положение.

Компания Gigabyte, судя по всему, готовит к выпуску видеокарту GeForce RTX 5090 с нестандартным дизайном в рамках своей инициативы Project STEALTH. В официальных материалах был замечен рендер модели AORUS RTX 5090 MASTER ICE, на котором просматриваются элементы скрытого подключения питания.

Эксперты предполагают, что производитель может перенести разъемы питания в необычное положение, следуя тенденции, которую Gigabyte начала с моделями RTX 4090 WINDFORCE. Подобные решения уже были успешно реализованы конкурентами — например, в видеокартах Sapphire Radeon RX 9070 XT Nitro+.

Ожидается, что полноценный анонс новинки может состояться в рамках выставки Computex на следующей неделе. Пока компания не раскрывает деталей, но аналитики надеются увидеть инновационный подход к компоновке высокопроизводительных графических решений.