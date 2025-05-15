Разработчики Lost Twins 2 представили демо-версию с совместным прохождением для Xbox и компьютеров.

Небольшая инди-студия Playdew из Пакистана представила демонстрационную версию кооперативного режима для головоломки Lost Twins 2. Игра уже доступна для тестирования на Xbox Series X|S и PC через Steam и Microsoft Store.

В кооперативном режиме два игрока управляют персонажами Эби и Беном, помогая им воссоединиться в причудливом сказочном мире. Разработчики сделали акцент на доступности геймплея для пар любого уровня подготовки — один игрок может взять на себя основную роль, а второй помогать, либо оба могут участвовать в решении головоломок на равных.

Особенностью проекта стали совместные головоломки, требующие слаженных действий, но без элементов давления или наказания за ошибки. Игровой процесс построен так, чтобы поощрять общение и совместное творческое мышление. Визуальный стиль с ручной прорисовкой и уютная атмосфера дополняют впечатления от прохождения.

Полная версия Lost Twins 2 выйдет позже в этом году. Разработчики приглашают всех желающих оценить демо-версию и добавить игру в список желаемого в цифровых магазинах.