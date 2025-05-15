Геймдиректор Mafia The Old Country рассказал о преимуществах движка Unreal Engine 5 и особенностях боевой системы.

Алекс Кокс, геймдиректор проекта Mafia The Old Country от студии Hangar 13, поделился подробностями о предстоящей игре. Действие разворачивается в Сицилии начала XX века, где игроки ощутят атмосферу криминального мира через призму истории главного героя Энцо Фавары.

Ключевой особенностью стал реалистичный боевой система, где каждый патрон на счету. Игроки смогут комбинировать скрытные убийства с ножом и перестрелками, используя окружающую среду для тактических преимуществ. Особое внимание уделено дуэлям на ножах, вдохновленным сицилийскими традициями.

Техническая сторона игры получила значительный апгрейд благодаря переходу на Unreal Engine 5. Движок позволил создать детализированные локации. Транспортная система включает как винтажные автомобили, так и лошадей. Релиз Mafia The Old Country запланирован на 8 августа.

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