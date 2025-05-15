Новый Galaxy S25 Edge сочетает рекордную тонкость корпуса с топовыми характеристиками.

Samsung представила Galaxy S25 Edge — самый тонкий флагманский смартфон в истории компании толщиной всего 5,8 мм и весом 163 грамма. Несмотря на ультратонкий корпус, устройство получило мощные характеристики, включая процессор Snapdragon 8 Elite и 12 ГБ оперативной памяти. Однако для достижения рекордных габаритов пришлось пойти на некоторые компромиссы.

Основными изменениями стали уменьшенная батарея емкостью 3900 мАч с поддержкой 25-ваттной зарядки и сокращенная до двух модулей основная камера. Производитель оснастил устройство 200-мегапиксельным основным датчиком с оптической стабилизацией и 12-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем. Фронтальная камера также имеет разрешение 12 Мп.

Экран диагональю 6,7 дюйма выполнен по технологии Dynamic AMOLED 2X с разрешением QHD+ и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass Ceramic 2. Пользователям доступны варианты с 256 или 512 ГБ встроенной памяти без возможности расширения.

Samsung утверждает, что основной камеры достаточно для получения качественных снимков с 2-кратным оптическим зумом, однако это требует дополнительной проверки. Несмотря на некоторые уступки в характеристиках, Galaxy S25 Edge позиционируется как премиальное устройство с уникальным дизайном и передовыми технологиями.