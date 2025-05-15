Разработчики DOOM The Dark Ages опубликовали перечень текущих технических проблем на всех платформах

Студия id Software опубликовала список известных проблем, с которыми могут столкнуться игроки DOOM The Dark Ages после релиза. Особое внимание уделено ПК-версии, где часть неполадок требует исправлений на уровне драйверов от NVIDIA и AMD, а не только патчей от разработчиков.

Среди основных проблем отмечены:

- Краши игры при использовании RTX 50 серии с включенными G-Sync/V-Sync и Multi Frame Generation

- Зависания при изменении размера окна вручную с активным FSR Frame Generation

- Проблемы с запуском в фоновом режиме при переключении Alt+Tab на видеокартах NVIDIA

- Ошибки записи геймплея через Shadowplay и OBS

- Нестабильная работа с оверлеями MSI Afterburner и RivaTuner

Для большинства проблем разработчики предлагают временные решения, такие как отключение определенных функций или изменение режимов записи. Некоторые случаи, связанные с процессорами Intel 13-14 поколений, могут указывать на аппаратные проблемы и требуют обращения в службу поддержки производителя.

Консольные версии также имеют ряд известных проблем, которые изучаются разработчиками. Полный список доступен на официальном сайте игры.