Разработчики Marvel 1943 Rise of Hydra объявили о переносе релиза для улучшения качества игры

Студия Skydance Games приняла решение перенести релиз долгожданной игры Marvel 1943 Rise of Hydra на начало 2026 года. По словам разработчиков, дополнительное время позволит команде под руководством ветерана индустрии Эми Хенниг довести проект до идеального состояния.

Ранее актер озвучки Черной Пантеры Кхари Пейтон предполагал, что игра выйдет уже в предстоящем праздничном сезоне. Однако планы изменились — студия предпочла сосредоточиться на полировке геймплея и визуальной составляющей. Официальный аккаунт проекта в Twitter подтвердил эту информацию, пообещав, что задержка позволит создать по-настоящему выдающийся продукт, соответствующий видению создателей.

Изданный компанией Plaion проект вызывает значительный интерес благодаря нескольким впечатляющим трейлерам, демонстрирующим захватывающий сюжет и высокое качество графики. Эксперты отмечают, что Marvel 1943 Rise of Hydra может стать одним из самых ярких воплощений вселенной Marvel в игровой индустрии за последние годы.

Команда разработчиков пообещала в ближайшее время поделиться новыми подробностями о проекте.