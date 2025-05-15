Разработчики Space Marine 2 выпустили профессиональный редактор для модмейкеров

Сообщество моддеров Warhammer 40K Space Marine 2 получило мощный инструмент для создания пользовательского контента. Студия Saber Interactive опубликовала свой внутренний редактор Integration Studio, который значительно расширит возможности модификации игры.

Этот профессиональный инструмент, доступный для скачивания в Discord-сообществе моддеров, весит менее 50 МБ и предлагает функционал, которым пользуются сами разработчики. Как заявил игровой директор Дмитрий Григоренко, теперь редактирование игровых элементов станет в десять раз быстрее и безопаснее по сравнению с ручным изменением файлов.

С помощью Integration Studio энтузиасты смогут работать с уровнями, игровыми режимами, ИИ-поведением, визуальными эффектами и интерфейсом. Особенно важно, что появилась возможность создавать собственную игровую логику и редактировать поведение ИИ-директора.

Разработчики подчеркивают, что это только первый шаг в поддержке моддинг-сообщества. Уже сейчас фанаты демонстрируют впечатляющие результаты, включая расширение кооперативного режима Operations до 12 игроков. Студия с нетерпением ждет новых творческих проектов — от кинематографических кампаний до совершенно новых игровых механик.

Это решение отражает растущую тенденцию среди разработчиков AAA-проектов, которые все чаще предоставляют поклонникам профессиональные инструменты для создания пользовательского контента. В случае Space Marine 2 такой подход может значительно продлить жизненный цикл игры и укрепить ее комьюнити.