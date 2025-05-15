Разработчики раскрыли системные требования ПК для трассировки лучей и разрешения 8K

Компании Codemasters и EA Sports обнародовали подробные системные требования к предстоящей гоночной симуляции F1 25. Особое внимание привлекли рекомендации для различных режимов работы игры, включая поддержку виртуальной реальности, ультравысоких разрешений и передовой технологии трассировки лучей.

Согласно официальным данным, для комфортной игры с трассировкой лучей в разрешении 1080p при 60 кадрах в секунде потребуется видеокарта уровня GeForce RTX 5080 или AMD RX 7900 XTX с активированными алгоритмами повышения резкости. Примечательно, что для 8K-режима разработчики советуют использовать технологию генерации кадров, тогда как для трассировки лучей такая рекомендация отсутствует. Эксперты предполагают, что с включенной генерацией кадров можно достичь 4K@60fps с аналогичными настройками.

Минимальные требования для запуска включают процессоры Intel Core i5-6400 или AMD Ryzen 3 1200 в паре с видеокартами GTX 1060 или RX 570. Для максимальных настроек в 8K разработчики рекомендуют флагманские решения RTX 4090/RTX 5090 или RX 7900 XTX с 24 ГБ видеопамяти.

Отдельно представлены требования для VR-режима, где необходимо обеспечить стабильные 90 кадров в секунду для каждого глаза в разрешении 2K. Все конфигурации предполагают использование быстрой оперативной памяти с поддержкой ReBAR.

Официальный релиз F1 25 запланирован на конец мая. Владельцы Iconic Edition получат доступ к игре 27-28 мая в зависимости от региона, тогда как стандартная версия появится в продаже 30-31 мая. Параллельно разработчики анонсировали обновленную систему лицевых анимаций на базе технологии NVIDIA Audio2Face и эксклюзивную поддержку трассировки лучей на платформе ПК.