LG и Lenovo готовят игровые ноутбуки с видеокартами RTX 5050 на памяти GDDR7 перед официальным анонсом

Крупные производители ноутбуков начали подготовку к выходу новых бюджетных игровых моделей с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5050. Вопреки ранним предположениям о том, что этот графический ускоритель получит устаревшую память GDDR6, последние данные указывают на использование более современного стандарта GDDR7.

В сети появились подтверждения, что LG Gram Pro 16 на процессоре Core Ultra 7 255H будет оснащаться мобильной версией RTX 5050 с 8 ГБ памяти GDDR7. Аналогичные спецификации обнаружены у двух моделей Lenovo — Legion 5 15IRX10 и IdeaPad Pro 5i. Хотя на официальном сайте Lenovo подробности о типе памяти для IdeaPad Pro 5i не указаны, другие источники однозначно свидетельствуют в пользу GDDR7.

Ранее сообщалось, что RTX 5050 может стать единственной видеокартой в линейке Blackwell с памятью GDDR6. Однако информация от ASUS и новые данные о продуктах LG и Lenovo опровергают эти слухи. Эксперты надеются, что и десктопная версия RTX 5050 получит GDDR7, поскольку более медленная GDDR6 может ограничивать производительность.

Ожидается, что RTX 5050 будет построена на графическом чипе GB207 с 2560 CUDA-ядрами и TDP 130 Вт. Точные сроки выхода новинки пока не объявлены — вероятно, NVIDIA сначала представит модель RTX 5060, а затем уже анонсирует младшую версию. Тем временем производители ноутбуков активно готовят свои устройства к старту продаж.