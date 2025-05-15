Ежедневный обмен миллиардом RCS сообщений благодаря iPhone но SMS и MMS остаются лидерами в США

После долгого сопротивления Apple все же внедрила поддержку современного стандарта RCS в своем приложении Messages. Как заявляет Google, это привело к резкому росту популярности технологии – теперь пользователи в США отправляют более миллиарда RCS-сообщений ежедневно. Однако традиционные SMS и MMS по-прежнему сохраняют лидерство по объему пересылаемых данных.

Ранее Google активно критиковала Apple за отказ от перехода на RCS, поскольку это создавало проблемы в обмене сообщениями между владельцами iPhone и Android-устройств. Новый стандарт устранил эти ограничения, позволив передавать не только текст, но и медиафайлы, голосовые заметки, реакции и другие функции.

Хотя внедрение RCS в экосистему Apple значительно ускорило распространение технологии, ее массовое использование началось еще в 2023 году, когда сервис преодолел отметку в миллиард активных пользователей в месяц. К 2025 году ежедневная активность достигла рекордных показателей.

Тем не менее, в США SMS и MMS остаются основными способами обмена сообщениями. Это связано как с популярностью iPhone и iMessage, так и с неполной поддержкой RCS со стороны операторов связи. Google продолжает продвигать новый стандарт, стремясь создать универсальную альтернативу проприетарным мессенджерам.