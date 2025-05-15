В кодовой базе обнаружены следы GFX13 будущей архитектуры UDNA или RDNA 5 от AMD

В сети появились данные о разработке AMD нового поколения графических процессоров. Согласно информации, обнаруженной в кодовой базе на уровне ядра, компания ведет работу над архитектурой, обозначенной как GFX13. Пока официального подтверждения от производителя нет, но аналитики предполагают, что это может быть либо UDNA (Unified GPU Architecture), либо RDNA 5.

Особый интерес вызывает новая функция под названием "Wavegroup", которая, вероятно, связана с обработкой групп потоков. Эксперты отмечают, что UDNA станет универсальным решением, предназначенным как для дискретных видеокарт, так и для будущих процессоров. Это отличает ее от текущей архитектуры RDNA 4, которая используется исключительно в дискретных GPU.

По слухам, и UDNA, и процессоры Zen 6 будут производиться по технологии TSMC N3E. Однако пока нет точных данных о том, получат ли интегрированные графические решения Zen 6 новую архитектуру или ограничатся модернизированной RDNA 3.5, как в чипах Strix Point и Krackan Point.

Ожидается, что видеокарты на базе UDNA займут позиции в премиальном сегменте, который AMD пропустила в текущем поколении RDNA 4. Массовое производство таких решений прогнозируется на второй квартал 2026 года.

До этого момента компания сосредоточится на расширении линейки RDNA 4, включая готовящийся к анонсу на Computex графический ускоритель RX 9060 XT. Подробности о UDNA пока остаются скудными, но очевидно, что AMD готовит серьезное обновление своего графического направления.