Новая клавиатура Iqunix EZ80 станет конкурентом Wooting 80HE

Компания Iqunix анонсировала новую игровую клавиатуру EZ80, которая станет прямым конкурентом популярной Wooting 80HE. Модель сохраняет проверенную конструкцию с алюминиевой пластиной и амортизирующим креплением, но получает ряд значительных улучшений.

Главным новшеством EZ80 стал односторонний датчик Холла с частотой опроса 16000 Гц, обеспечивающий более точное считывание положения переключателей. Клавиатура выполнена в традиционном TKL-формате, что делает ее более привычной для пользователей по сравнению с нестандартной раскладкой Wooting 80HE.

Визуально EZ80 отличается от предшественницы EZ63 прозрачными боковыми клавишами и более игровым дизайном. При этом сохраняется узнаваемая алюминиевая основа с фрезерованными боковинами. Клавиатура получила новые переключатели X Switch с коробочным стержнем, уменьшающим люфт, и характеристиками, близкими к Gateron Magnetic Jade.

Производитель пока не раскрыл точную цену и дату начала продаж, но официальный анонс запланирован на 13 мая. Учитывая стоимость EZ63 в 179 долларов, новая модель может составить серьезную конкуренцию Wooting 80HE в сегменте клавиатур с эффектом Холла.