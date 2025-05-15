Новый геймпад стоит 50 долларов

Компания GuliKit представила новый игровой контроллер Elves 2 Pro, дизайн которого отсылает к классическому геймпаду Sega Saturn. Устройство доступно в двух цветовых вариантах - "SS Retro" с цветными кнопками и "Dark Black" в монохромном исполнении.

Контроллер оснащен технологичными решениями:

- Плавающий D-pad с переключаемыми режимами (4/8 направлений).

- Джойстики на эффекте Холла с точностью 2200 уровней.

- Магнитный вибромотор с тремя режимами работы.

- Поддержка автоматического и полуавтоматического огня.

Elves 2 Pro совместим с Nintendo Switch, ПК, мобильными устройствами и портативными системами вроде Steam Deck. Устройство предлагает до 20 часов автономной работы от встроенного аккумулятора и поддерживает как беспроводное (Bluetooth), так и проводное подключение.

При цене 49,99 долларов контроллер уже доступен для покупки на Amazon и в официальном магазине GuliKit.

Это предложение может заинтересовать как поклонников ретро-дизайна, так и современных геймеров, ценящих технологичные особенности устройства.