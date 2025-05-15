Компания Astell&Kern представила новый флагманский портативный аудиоплеер Anultima SP4000. Устройство сочетает премиальные материалы с передовыми аудиотехнологиями, продолжая линейку высококлассных цифровых аудиоплееров.
SP4000 выполнен из нержавеющей стали 904L (аналогичной используемой в часах Rolex) и поставляется в кожаном футляре ручной работы из телячьей кожи Perlinger. Плеер оснащен 6,1-дюймовым сенсорным экраном и характерным рифленым регулятором громкости.
Технические особенности включают:
- 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 1,5 ТБ.
- Восьмиканальную аудиоархитектуру с процессорами AK4191EQ и ЦАП AK4499EX.
- Технологии VSE и DAR для улучшения качества звука.
- Медный экран чистотой 99,9% для защиты от помех.
Устройство поддерживает все основные аудиоформаты высокого разрешения и беспроводные кодексы, включая aptX Adaptive и LDAC.
Ожидается, что цена новинки превысит $3699, установленные для предыдущей модели SP3000. Для ценителей качественного звука в более доступном сегменте компания предлагает модель HiBy R1.