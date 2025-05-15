Fujifilm готовит к выпуску две новые камеры - XHalf и X-E5

Компания Fujifilm активно работает над двумя новыми камерами, информация о которых продолжает появляться в сети. Наиболее интригующей новинкой станет ультракомпактная XHalf с 1-дюймовым сенсором, чьи изображения недавно просочились в интернет.

Судя по утечкам, XHalf поразит своими миниатюрными размерами - объектив камеры оказывается тоньше корпуса, что делает устройство потенциально карманным. Ожидается, что официальный анонс состоится уже 22 мая.

Параллельно Fujifilm возрождает линейку X-E, о чем свидетельствует регистрация в Китае модели FF25001 (предположительно X-E5). Камера получит улучшенную беспроводную связь и должна выйти летом 2025 года. Вторая зарегистрированная модель (FF250003) может стать либо обновлением X-T200, либо новой версией X-M3.

Эти шаги демонстрируют стратегию Fujifilm по охвату разных сегментов рынка — от ультрапортативных решений до более продвинутых APS-C камер.