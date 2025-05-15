Сравнение производительности в Doom The Dark Ages выявило конкурентоспособность RX 9070 XT

Новая часть культовой серии Doom под названием The Dark Ages выходит 15 мая и уже успела стать предметом тщательного анализа производительности. В отличие от предыдущих игр франшизы, этот релиз требует наличия видеокарт с поддержкой трассировки лучей, что вызвало особый интерес к тестам.

Результаты исследований TechPowerUp демонстрируют неожиданное преимущество видеокарт AMD. Флагманская модель RX 9070 XT показывает сопоставимую с RTX 5080 производительность на разрешении 1080p (126.1 FPS против 126.3 FPS), при этом относясь к более доступному ценовому сегменту. Аналогичная ситуация наблюдается и с RX 9070, которая обгоняет свою прямую конкурентку RTX 5070 на 19% при 1440p.

На более высоких разрешениях разница становится менее выраженной. В 4K даже топовые видеокарты с трудом преодолевают порог в 60 кадров в секунду. Однако здесь RX 9070 XT демонстрирует паритет с RTX 5070 Ti, выдавая по 49 FPS.

Особое разочарование вызывает производительность младших моделей Nvidia — RTX 5060 Ti в обеих модификациях не может обеспечить комфортный геймплей на 1440p с максимальными настройками.

Это ставит под вопрос целесообразность их покупки для любителей современных AAA-игр.