Новый корпус Pironman 5-Max добавляет поддержку RAID и улучшенное охлаждение для Raspberry Pi 5

Компания SunFounder представила обновленную версию корпуса Pironman для одноплатного компьютера Raspberry Pi 5. Модель Pironman 5-Max позволяет превратить миниатюрное устройство в полноценный системный блок с расширенными возможностями.

Главным нововведением стала поддержка двух NVMe накопителей с возможностью организации RAID 0 и RAID 1 массивов. Это открывает перспективы создания высокоскоростного NAS на базе Raspberry Pi 5. Также добавлена совместимость с AI-модулем Hailo-8L для ускорения задач искусственного интеллекта.

Система охлаждения получила существенные улучшения — теперь она включает башенный кулер с тремя вентиляторами, два из которых оснащены RGB-подсветкой. Производитель переработал конструкцию панелей для лучшей вентиляции, сохранив при этом низкий уровень шума даже под нагрузкой.

Корпус сохранил 0,96-дюймовый OLED-экран для мониторинга системных показателей, но добавил функцию автоматического отключения и настройки отображения. Состав портов остался прежним, включая HDMI, USB и Ethernet разъемы.

Дополнительные улучшения включают выносной GPIO-разъем, поддержку батареи для часов реального времени и оптимизированную компоновку для удобного размещения кабелей. Предзаказ на Pironman 5-Max уже открыт на официальном сайте по цене от 71,24 доллара за базовую версию. Пользователи могут дополнительно заказать комплектацию с накопителями, блоком питания и AI-модулем.