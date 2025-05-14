Разработчики расширили арсенал Hell Divers 2

Студия Arrowhead Game Studios объявила о масштабном обновлении игры Hell Divers 2, включающем появление нового врага — фракции Illuminate. Обновление также включает долгожданную систему настройки оружия и выпуск набора предметов Masters of Ceremony Warbond, стартующий 15 мая.

Согласно разработчикам, угроза от Illuminate исходит из Меридиана — сингулярности, создающей необычную опасность. Игрокам предстоит столкнуться с большими противниками, подробности о которых держатся в секрете. Для борьбы с ними игроки смогут настраивать большинство основных видов вооружения.

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Помимо этого, набор Masters of Ceremony Warbond привносит новое оружие: боевой клинок CQC-2 Sabre и комбинированное оружие R-2 Amendment с примкнутым штыком. Пользователи также получают доступ к разнообразию бустеров, стратегий боя, метательных снарядов и элитной военной тематики косметических элементов.

Ранее выпущенные наборы, такие как Viper Commandos, Freedom’s Flame и Truth Enforcers, пополнятся свежими паттернами и скинами. Одним из ключевых моментов является расширение возможностей виртуального магазина, ставшего доступным круглосуточно без привязки ко времени ротаций товаров. Это изменение произошло на основании отзывов игроков.

Обновление выйдет 15 мая, игра доступна на платформах PlayStation 5 и ПК с февраля 2024 года.