Новый планшет OnePlus Pad 2 Pro получил Snapdragon 8 Elite и быструю зарядку 67 Вт

Компания OnePlus официально представила в Китае флагманский планшет Pad 2 Pro. Устройство стало преемником прошлогодней модели Pad 2 и получило топовые характеристики, включая процессор Snapdragon 8 Elite и до 16 ГБ оперативной памяти.

Планшет оснащен 13,2-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3392×2400 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 900 нит. Внутри установлена батарея емкостью 12140 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. Четыре встроенных динамика обеспечивают качественный звук, а опциональная клавиатура с тачпадом расширяет функциональность.

По сути, Pad 2 Pro представляет собой переименованную версию планшета Oppo Pad 4 Pro с идентичными габаритами (289,9×209,7×6 мм) и весом (675 грамм).

Устройство уже поступило в продажу в Китае по цене от 3199 юаней за версию с 8 ГБ RAM и 256 ГБ памяти. Максимальная конфигурация с 16 ГБ RAM и 512 ГБ хранилища обойдется в 3999 юаней.

О планах глобального релиза OnePlus пока не сообщает. Судя по характеристикам, новинка составит конкуренцию 13-дюймовому iPad Pro, сохраняя при этом более доступную ценовую политику.