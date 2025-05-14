Новая линейка телевизоров Sharp включает модели с технологиями QD-OLED и miniLED, а также уникальным приложением для контроля зрения

Sharp представила на внутреннем рынке Японии две новые линейки телевизоров премиум-класса. Восемь моделей Aquos QD-OLED и пять Aquos XLED 4K HDTV отличаются не только передовыми технологиями отображения, но и уникальными функциями, аналогов которым нет у других производителей.

Особого внимания заслуживает встроенное приложение Eye Log, использующее тест Ландольта для проверки остроты зрения пользователей. Система позволяет вести историю измерений для нескольких членов семьи, отслеживая изменения зрения с течением времени. Это первая подобная реализация в телевизорах японского рынка.

Обе серии получили значительные улучшения. QD-OLED модели демонстрируют двукратное увеличение максимальной яркости по сравнению с предыдущими версиями благодаря использованию квантовых точек. XLED версии сочетают квантовые точки с высокоэффективными miniLED-подсветками, обеспечивая повышение яркости в 1,5 раза. Дополнительное нанопокрытие экрана уменьшает блики и расширяет углы обзора.

Все новые телевизоры оснащены современными функциями обработки изображения и звука, включая поддержку Dolby Vision IQ и Dolby Atmos, режим малой задержки для геймеров и возможность записи телепередач. Встроенное антивирусное решение ESET Smart TV Security защищает систему и браузер Sleipnir от вредоносных программ.

Хотя Sharp пока не объявила о планах международного релиза, представленные модели демонстрируют стремление компании усилить свои позиции на рынке премиальных телевизоров за счет уникального функционала и передовых технологий отображения.