Новые умные очки Lecoo Fighter G1 от Lenovo получили чип Snapdragon AR1 и систему искусственного интеллекта

Компания Lenovo расширила линейку носимых устройств, представив умные очки Lecoo Fighter G1. Новинка выделяется использованием процессора Snapdragon AR1 от Qualcomm, специально разработанного для устройств смешанной реальности. Этот чип оснащен нейропроцессором Hexagon третьего поколения, обеспечивающим работу ИИ-функций непосредственно на устройстве.

Ключевой особенностью очков стала интеллектуальная система Tianxi. Встроенный многофункциональный ИИ-ассистент поддерживает перевод в реальном времени, распознавание изображений и улучшение качества диалогов. Для съемки фото и видео используется камера Sony IMX681 с поддержкой глубоких нейронных сетей.

Несмотря на технологическую начинку, устройство сохранило легкость - всего 38 грамм благодаря полуободковой конструкции. Производитель утверждает, что очки обладают достаточной прочностью для повседневного использования. Автономность обеспечивает батарея емкостью 173 мАч, которой хватает на 4 часа активной работы.

Очки поддерживают Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6, что позволяет подключаться к нескольким устройствам с минимальной задержкой. Система из пяти микрофонов с шумоподавлением обеспечивает четкое распознавание голоса.

В настоящее время Lenovo принимает предзаказы на новинку в Китае по цене 1999 юаней (около 277 долларов). Информация о глобальных поставках и международных ценах пока не раскрывается.