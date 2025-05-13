Новинка обещает значительный прирост производительности, особенно в играх, но точные данные пока не подтверждены.

Согласно новым утечкам от инсайдера HXL, архитектура AMD Zen 6 получит существенные изменения по сравнению с предыдущим поколением. В частности, число ядер на каждом CCD-блоке вырастет с 8 до 12 — это на 50% больше. Это позволяет ожидать, что топовая потребительская модель Ryzen 9 будет содержать 24 ядра и 48 потоков. Для серверных процессоров серии Epyc компания рассматривает возможность использования CCD-чипов с 32 ядрами, что говорит о масштабной переработке внутренней структуры.

Ещё одним важным изменением станет увеличение объёма кэша. Устройства для клиентского рынка (Olympic Ridge) могут получить до 48 МБ L3-кэша на CCD, а серверные версии — даже 128 МБ на том же блоке. Это должно положительно сказаться как на общих задачах, так и в играх, где кэш играет ключевую роль в скорости выполнения операций.

Также есть информация, что будущие модели X3D, такие как преемник Ryzen 7 9800X3D, могут получить сразу 144 МБ L3-кэша за счёт комбинации обычного кэша и 3D V-Cache. Если верить этим данным, то каждый CCD-модуль будет иметь 48 МБ собственной памяти, а дополнительная прослойка в виде 96 МБ разместится сверху, что в сумме даст 144 МБ. Такая конфигурация может сделать эти процессоры флагманами в сфере гейминга и многозадачных приложений.