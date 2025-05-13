Honor готовит складной смартфон с аккумулятором увеличенной емкости

Компания Honor работает над новым поколением складного смартфона, который может получить значительное увеличение емкости аккумулятора. Согласно данным китайских сертификационных органов, устройство под кодовым названием MBH-AN10 будет оснащено батареей с заявленной емкостью 5950 мАч, что в пересчете на типичную емкость составит более 6000 мАч.

Это станет существенным прогрессом по сравнению с предыдущей моделью Magic V3, которая имела аккумулятор на 5150 мАч. Новый показатель позволит Honor конкурировать с такими устройствами, как Oppo Find N5, чья батарея примерно на 9% больше, чем у текущего флагмана Honor.

Интересно, что, несмотря на увеличение емкости, зарядка сохранится на уровне 66 Вт, как в ранних моделях линейки Magic V. Официальное название устройства пока остается загадкой — производитель может выбрать как Magic V4, так и Magic V5, несмотря на традиционные китайские предпочтения в нумерации.