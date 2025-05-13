Реселлер в США утверждает о поддержке новой консоли, хотя официальных подтверждений нет

Один из дистрибьюторов Mig Flash, который позиционирует себя как крупнейший поставщик в США, заявил, что новая версия устройства — Mig Flash V2 — будет работать с ещё не выпущенной Nintendo Switch 2. Эта информация вызвала широкое обсуждение, так как сама консоль пока не вышла, а детали о возможностях устройства отсутствуют.

Изначально устройство воспринималось скептически и даже считалось мемом или мошенничеством, поскольку появлялось только в видео на YouTube и редко встречалось в реальных отзывах пользователей. Позже оно всё же стало доступным для покупки, хотя сроки доставки порой достигали двух месяцев. Mig Flash позволяет сохранять игры на одну карту и запускать их без замены дисков, однако его часто используют и для нелегального копирования контента.

Стоит отметить, что сайт Mig Flash регулярно меняет адреса, что указывает на давление со стороны правообладателей. Информация о совместимости с Nintendo Switch 2 отсутствует как на официальной странице, так и на других торговых площадках, таких как AliExpress. Это усиливает подозрения, что заявления реселлера могут быть частью маркетинговой стратегии, направленной на продвижение товара.

Nintendo уже давно блокирует онлайн-доступ модифицированным консолям. В последнем обновлении лицензионного соглашения компания также заявила, что может заблокировать оборудование, если обнаружит сторонние изменения. Особенно это касается рынка США, где законы о защите потребителей менее жёсткие. В Европе подход немного другой, и там такие действия могут быть ограничены законодательством.