Новинка получила обозначение A2HM

В Сети появились упоминания о новой модели портативного игрового устройства MSI Claw под индексом A2HM. Эта информация поступила от пользователя @94G8LA, который заметил модель в каталогах запасных частей компании. Хотя MSI официально не анонсировала никаких новых версий серии Claw, этот факт может говорить о возможном скором выходе устройства.

A2HM выглядит как обновление предыдущего поколения Claw 7, а не Claw 8, несмотря на то, что последний пользуется большей популярностью. Устройство имеет 7-дюймовый экран, но конкретные данные о процессоре пока отсутствуют. Отсутствие маркировки AI+ позволяет предположить, что в нём используется чип без мощного NPU или с минимальной его реализацией. Это может указывать на применение менее производительного решения, чем те, что используются в других моделях линейки.

Интересно, что ранее в других продуктах MSI, таких как Venture A17 и Summit 16, индекс A2HM использовался для обозначения как AMD Ryzen 200, так и Intel Arrow Lake-H. Это добавляет сложности при определении реального состава компонентов внутри. Также известно, что устройство проходило сертификацию Hi-Res Audio в Японии, что делает его частью стратегии компании по расширению мультимедийных возможностей своих продуктов.



