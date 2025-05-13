Студия Remedy тестирует кросс-платформенный режим в преддверии выхода Firebreak

Студия Remedy Entertainment объявила о наборе участников для закрытого технического теста своей первой многопользовательской игры FBC Firebreak. Основной целью тестирования, которое пройдет с 15 по 19 мая, станет проверка кросс-платформенного взаимодействия между игроками на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Этот тест станет одним из последних этапов подготовки перед релизом проекта, запланированным на июнь. Для студии, известной своими сюжетными играми вроде Alan Wake и Control, Firebreak представляет новый опыт — первый шаг в жанр мультиплеерных проектов.

Разработчики надеются, что игра не только понравится существующим поклонникам студии, но и привлечет новую аудиторию, которая через Firebreak сможет открыть для себя другие проекты Remedy. Особенно важно это в преддверии выхода Control 2 — следующего крупного сольного проекта студии.

Участие в тесте открыто для всех желающих через официальные соцсети Remedy. Это даст игрокам шанс одними из первых оценить новинку и помочь разработчикам в финальной отладке кросс-платформенного режима перед релизом.