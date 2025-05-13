Digital Extremes представила новый трейлер Soulframe на PAX East 2025

На выставке PAX East 2025 студия Digital Extremes поделилась важными новостями о своих проектах. Главным анонсом стало объявление о масштабном обновлении Isleweaver для Warframe, которое выйдет в июне и продолжит сюжетную линию, начатую в дополнении 1999.

Игрокам предстоит вернуться в Дювири и сразиться с майором Русалкой, а также столкнуться с новыми врагами Мурмур в рамках кланового события "Восемь Когтей". Параллельно разработчики показали свежий трейлер Soulframe — кооперативной RPG, где был представлен новый босс по имени Усталый Король.

Особое внимание уделили улучшению вводного опыта для новичков в Warframe. Теперь игроки смогут быстрее добраться до контента 1999 года, что послужит лучшим введением в игровую вселенную. Хотя точная дата выхода Soulframe пока не называется, студия пообещала раскрыть больше деталей на Tennocon 2025.





Эти анонсы демонстрируют активное развитие обеих франшиз Digital Extremes. В то время как Warframe продолжает расширяться новым контентом, Soulframe постепенно обретает форму, обещая стать достойным дополнением к игровой линейке студии.