Рост цен на GPU NVIDIA достиг 15% из-за переноса производства в США

Компания NVIDIA существенно увеличила стоимость своих графических процессоров для игр и искусственного интеллекта. Как сообщает DigiTimes, флагманская модель RTX 5090 теперь продается по цене от 2500 долларов, что на 10-15% выше предыдущего уровня цен.

Основной причиной подорожания стали геополитические факторы и торговые ограничения. NVIDIA вынуждена переносить часть производственных мощностей из Тайваня в Аризону, что значительно увеличивает издержки. Особенно это касается новейшей линейки RTX 50 на архитектуре Blackwell.

Ситуация с поставками новых видеокарт изначально складывалась непросто — дефицит и завышенные цены наблюдались с момента старта продаж. Теперь же официальное повышение цен делает эти модели еще менее доступными для рядовых покупателей.

Аналогичное подорожание затронуло и профессиональные ускорители для ИИ, такие как B200. Компания пытается компенсировать потери от ограничений на экспорт в Китай и высоких таможенных пошлин, сохраняя при этом уровень прибыли.