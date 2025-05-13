Грядущий экшен-RPG Directorate Novitiate покажет темную сторону Лос-Анджелеса 2006 года

Студия Nesting Games представила сюжетный трейлер своей новой игры Directorate Novitiate, которая отправится в ранний доступ уже этим летом. Проект сочетает элементы городского фэнтези и нуара, перенося игроков в альтернативную версию Лос-Анджелеса 2006 года.

Главной героиней стала Кана Луна, известная в криминальных кругах как Меркурий. Ей предстоит балансировать между обычной жизнью и опасной работой наемной убийцы в магическом подполье. Сюжет обещает сложные моральные выборы, запутанные отношения и расследование серии загадочных убийств.

Разработчики делают акцент на проработке персонажей и локаций - каждый элемент игрового мира скрывает свои тайны. Боевая система сочетает кинематографичные действия с элементами RPG, где решения игрока влияют на развитие сюжета и отношения с другими персонажами.

Nesting Games - независимая студия, основанная ветеранами игровой индустрии Фредериком и Себастьяном Брассар. Команда совмещает опыт создания сложных нарративов с современными подходами к разработке, демонстрируя амбиции, нехарактерные для небольших студий.

Ранняя версия Directorate Novitiate должна дать игрокам первое представление о вселенной проекта, который обещает нестандартный взгляд на жанр action-RPG. Поклонникам атмосферных историй с элементами детектива и сверхъестественного стоит добавить игру в список ожидаемых релизов.