Новая версия Tony Hawk's Pro Skater 3 и 4 предлагает обновлённую графику, уровни и возвращение легендарного геймплея

Скейтбординг — это не просто спорт, а особый взгляд на мир. Там, где обычный человек видит обычную лестницу или перила, скейтер видит возможность для трюка. Именно эту философию всегда передавала серия Tony Hawk's Pro Skater, и ремейк третьей и четвёртой части, выход которого запланирован на 11 июля, вновь погружает игроков в этот захватывающий мир.

Разработчики из Iron Galaxy не просто перевыпустили старые игры с улучшенной графикой, а полностью переосмыслили их. Знаменитые локации — от индустриальных цехов Foundry до набережной Сан-Франциско и тюрьмы Алькатрас — были воссозданы с нуля, сохранив дух оригиналов, но добавив современную детализацию. Новый уровень Waterpark, вдохновлённый воспоминаниями Тони Хока о катании в заброшенных аквапарках, обещает стать одной из самых запоминающихся локаций в серии.

Геймплей остался верен классике: комбинации трюков, рискованные прыжки и баланс между точным управлением и хаотичным весельем. Система спешл-трюков, требующая идеального исполнения, по-прежнему бросает вызов даже опытным игрокам. Но теперь падения не так разочаровывают — можно мгновенно вернуться в игру и попробовать снова.

Помимо Тони Хока и других легенд скейтбординга, в игре появились новые лица, включая молодых звёзд вроде Райссы Леал и Юто Хоригоме. Каждый скейтер обладает уникальными характеристиками, отражающими его реальный стиль катания. А фирменный саундтрек, сочетающий панк-рок, хардкор и хип-хоп, дополнен свежими треками современных групп, сохраняя дух эпохи.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 — это возможность заново открыть для себя культовую серию, которая когда-то вдохновляла целое поколение. И судя по всему, даже спустя два десятилетия её геймплей остаётся таким же увлекательным. &lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;