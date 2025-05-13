Компания Pimax представляет новые VR-шлемы с микро-OLED дисплеями

Производитель премиальных VR-решений Pimax объявил о выходе двух новых моделей виртуальной реальности. Флагманская Dream Air получила значительные улучшения, а ее младшая сестра Dream Air SE предлагает доступную альтернативу с сохранением ключевых технологий.

Обновленная Dream Air сохранила звание самого компактного 8К VR-шлема в мире. Устройство оснащено микро-OLED дисплеями Sony с разрешением 3840×3552 на глаз, новыми линзами и системой отслеживания взгляда от Tobii. Весит гарнитура менее 150 грамм и поддерживает несколько вариантов трекинга — SLAM или Lighthouse.

Dream Air SE использует упрощенные микро-OLED панели с разрешением 2560×2560 на глаз, но сохраняет основные функции: трекинг рук и глаз, встроенный звук и поддержку контроллеров. Производитель предлагает две версии — SLAM за 1199 долларов с контроллерами и Lighthouse за 899 долларов для владельцев базовых станций.

Обе модели поступят в продажу в третьем квартале 2025 года. В настоящее время прототипы проходят финальное тестирование.



