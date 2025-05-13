Новый Kingston FURY Renegade G5 устанавливает рекорды скорости чтения и записи

Подразделение Kingston FURY анонсировало выпуск высокопроизводительного SSD-накопителя Renegade G5 с интерфейсом PCIe 5.0. Новинка предназначена для геймеров и профессионалов, требующих максимальной скорости работы с данными.

Накопитель демонстрирует впечатляющие показатели — скорость чтения до 14 800 МБ/с и записи до 14 000 МБ/с при поддержке более 2 миллионов операций ввода-вывода в секунду. В основе устройства лежит контроллер Silicon Motion SM2508, выполненный по 6-нм техпроцессу, и обеспечивает эффективное энергопотребление и тепловыделение.

Kingston FURY Renegade G5 доступен в трех вариантах емкости — 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. Производитель предусмотрел 12-слойную печатную плату для улучшения целостности сигнала и независимый Buck-контроллер для стабильного энергопотребления. Накопитель сохраняет совместимость с предыдущими поколениями PCIe 3.0 и 4.0.

Устройство поддерживает технологию DirectStorage и оснащено низкопрофильным радиатором в форм-факторе M.2 2280. Гарантия производителя составляет пять лет, включая бесплатную техническую поддержку.

По словам Кита Шимменти, менеджера по SSD-продуктам Kingston, новинка в сочетании с оперативной памятью Kingston FURY позволяет создать высокопроизводительную систему для любых задач — от профессионального монтажа до требовательных игр.