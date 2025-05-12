Грядущий патч 0.2.0h принесет изменения в контент для опытных игроков и улучшения интерфейса.

Разработчики из Grinding Gear Games анонсировали крупное обновление для Path of Exile 2, которое должно выйти 16 мая. Патч 0.2.0h сосредоточен на доработке эндгейм-контента и внедрении давно ожидаемых улучшений игрового процесса.

Ключевым изменением станет переработка механики Breach-встреч. Теперь они будут длиться дольше, а плотность противников увеличится. Модификаторы Breach теперь будут выпадать более крупными стопками, что упростит сбор добычи.

Среди других значимых изменений — повышенная заметность Rogue Exiles в бою и доработанное поведение Azmerian Wisps. Интерфейсные улучшения позволят применять валюту к Strongboxes и Essences напрямую, без необходимости открывать инвентарь.

Игроки получат два новых типа вкладок хранилища — Ritual Tab для хранения Omens и Audiences with the King, а также Socketable Tab для организации Runes, Talismans и Soul Cores. В обновлении также появится долгожданная функция Private Leagues, позволяющая создавать изолированные игровые миры.