Sony может представить дополнительную модель помимо флагмана Xperia 1 VII.

В преддверии анонса флагманского Xperia 1 VII, запланированного на 13 мая, в сети появилась информация о возможном выходе еще одного смартфона Sony. Японское издание Sumaho Digest сообщает о неизвестной ранее модели, которая не является ожидаемым среднебюджетным Xperia 10 VII.

Просочившееся изображение демонстрирует устройство с горизонтальным расположением двух камер на задней панели, напоминающим дизайн первого поколения Xperia 10. Отсутствие логотипа Zeiss и скромная камера позволяют предположить, что это более доступная модель.

Аналитики выдвигают две версии. Согласно первой, Sony может перепозиционировать линейку Xperia 10 в субпремиальный сегмент, приблизив ее к снятому с производства Xperia 5. Альтернативная версия ставит под сомнение достоверность утечки, рекомендуя относиться к ней с осторожностью.

Официальных комментариев от Sony пока не поступало. Поклонникам бренда остается ждать майской презентации, которая может преподнести сюрпризы. В любом случае, компания явно готовит изменения в своей мобильной линейке.