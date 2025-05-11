Новая модель Retroid Pocket Mini V2 поступила в продажу со скидкой.

Компания Retroid неожиданно начала продажи обновленной версии портативной консоли Pocket Mini V2, всего через несколько дней после анонса. Устройство призвано исправить проблемы оригинальной модели, выпущенной в прошлом году.

Основная проблема предыдущей версии заключалась в неисправности экрана, который некорректно отображал CRT-шейдеры. Первоначально считалось, что это программная ошибка, но позже выяснилось, что дело в аппаратной части. Производитель сначала ограничил количество возможных возвратов, но после волны критики снял ограничения и предложил покупателям компенсацию в размере 10 долларов.

Для желающих оставить себе устройство Retroid выпустила DIY-набор с заменой экрана от модели Pocket Classic, хотя процесс замены оказался сложным даже для опытных пользователей.

Новая версия Pocket Mini V2 поступила в продажу раньше запланированного срока — компания ранее заявляла, что работа над обновленной моделью займет около года. Консоль доступна по цене 199 долларов, как и Retroid Pocket 4 Pro. При оформлении заказа до 13 мая действует скидка 10 долларов по промокоду V2SAVE10. Отгрузка устройств начнется 14 мая.



