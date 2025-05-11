Новая операционная система Huawei HarmonyOS Next лишена поддержки сторонних приложений

Компания Huawei сделала важный шаг в развитии собственной экосистемы, представив операционную систему HarmonyOS Next для ноутбуков. Эта платформа позиционируется как альтернатива Windows 11, но имеет ряд существенных отличий и ограничений.

Новая ОС будет доступна исключительно на современных устройствах Huawei, так как не поддерживает обратную совместимость со старыми моделями. Особенностью системы стал акцент на искусственный интеллект — встроенный помощник Celia способен выполнять различные задачи, включая создание презентаций.

Ключевым ограничением HarmonyOS Next стал запрет на установку сторонних приложений. Пользователи смогут устанавливать программы только через фирменный магазин App Gallery, что повторяет подход компании в мобильном сегменте. По мнению аналитиков, это решение может быть связано со стремлением сократить зависимость от западного программного обеспечения.

Интерфейс системы получил элементы, вдохновленные macOS, включая панель быстрого доступа в нижней части экрана. В стандартной комплектации ОС уже включает офисный пакет WPS Office.

Компания продолжает развивать стратегию вертикальной интеграции, предлагая потребителям полный цикл устройств и программного обеспечения по аналогии с Apple. Однако успех этой инициативы во многом будет зависеть от того, насколько удобным и функциональным окажется HarmonyOS Next в повседневном использовании.