Маркетинговые изображения Sony Xperia 1 VII раскрывают дизайн и технические характеристики.

За несколько дней до официальной презентации флагманского смартфона Sony Xperia 1 VII, запланированной на 13 мая, в сеть попали маркетинговые материалы с подробностями о новинке. Согласно утекшим данным, устройство сохранит узнаваемый дизайн предыдущего поколения с плоским экраном, заметными рамками и разъемом для наушников.

Производитель подготовил три цветовых варианта корпуса - черный, зеленый и фиолетовый. Компоновка элементов управления останется прежней - все кнопки, включая отдельную клавишу для съемки, расположены на правой грани. Основное внимание в утечках уделено обновленной тройной камере, разработанной совместно с Zeiss. Особенно заметно увеличен сенсор широкоугольного модуля - он стал больше в 2,1 раза по сравнению с предшественником.

Аудиосистема получила существенные улучшения. Производитель заявляет о 10-процентном усилении средних частот у стереодинамиков. Сохранен 3,5-мм разъем с поддержкой Hi-Res Audio в проводном и беспроводном режимах. Аккумулятор емкостью 5000 мАч должен обеспечивать до двух дней работы.

Важным нововведением станет увеличенный срок поддержки - четыре крупных обновления ОС и шесть лет патчей безопасности.