Компания Acer анонсирует видеокарту Nitro Radeon RX 9060 XT с тремя видеовыходами для запуска на выставке Computex.

Производитель компьютерного оборудования Acer разработал новую видеокарту Nitro серии на базе графического процессора AMD Radeon RX 9060 XT. Устройство оснащено системой охлаждения с двумя вентиляторами и будет представлено в рамках выставки Computex, которая стартует через 10 дней.

Модель получила характерный серый кожух с логотипами Nitro на корпусе. По толщине карта занимает два слота расширения. На тыльной панели расположены три видеовыхода - два DisplayPort и один HDMI. Питание осуществляется через 8-контактный PCI-E разъем, а расчетный теплопакет составляет около 200 Вт.

Графический процессор RX 9060 XT от AMD, согласно данным инсайдеров, будет оснащен 2048 потоковыми процессорами. Производитель планирует выпустить две версии карты - с 8 ГБ и 16 ГБ видеопамяти. При этом основной акцент будет сделан на вариант с увеличенным объемом памяти, так как 8-гигабайтная версия может столкнуться с недостаточным интересом со стороны пользователей.